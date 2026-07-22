El presidente del Raja da buenas noticias a la afición

Jawad Ziyat, presidente del Raja Club Athletic, reveló este miércoles buenas noticias para la afición del equipo marroquí.

En una entrevista exclusiva con el sitio web marroquí "Le360 Sport", que se publicará en las próximas horas, Ziyat habló del inicio de una nueva etapa en el proyecto de rehabilitación del "Complejo de Oasis", el feudo del Raja.

El presidente del club verde confirmó que el histórico centro de residencia del Raja volverá a funcionar de nuevo tras años de inactividad, en un paso que refleja el deseo de la junta directiva de devolver el prestigio a uno de los emblemas más importantes del club verde.

Ziyat explicó que el centro de residencia contará con cerca de 50 camas y ofrecerá condiciones adecuadas para el alojamiento y la formación de los jugadores de las categorías inferiores, en el marco de una visión que se basa en la inversión en la formación como pilar fundamental para el futuro del club.

El presidente del Raja confirmó que las obras continúan en el interior del Complejo de Oasis e incluyen la reforma de los campos y la modernización de las distintas instalaciones, además de la creación de un museo propio del Raja Club Athletic que documente la historia del club y sus logros, y que plasme su antigua identidad y sus valores.

Ziyat concluyó señalando que el primer objetivo es devolver al Complejo de Oasis su lugar natural como uno de los centros de formación e instalaciones deportivas más destacados de Marruecos, y proporcionar un espacio integral que sirva al primer equipo y a todas las categorías de edad, en consonancia con el nuevo proyecto deportivo y administrativo del club.