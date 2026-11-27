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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha generado polémica entre la afición del Atlético de Madrid. Durante el debate electoral a cuatro reveló que es seguidor del equipo, pero cometió dos errores al referirse al club y a su estadio en plena discusión sobre la sede de la final del Mundial 2030.

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La cadena COPE informó este viernes de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó el debate sobre la sede de la final del Mundial para preguntar a Sánchez y al resto de candidatos por su postura sobre la celebración del partido decisivo en España.

Feijóo afirmó que defiende que su país acoja la final y les preguntó si compartían esa misma posición.

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Sánchez respondió que, como aficionado del Atlético de Madrid, le habría gustado que el partido se disputara en el estadio de su equipo, aunque entiende que se celebre en el Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid.

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Sin embargo, su respuesta provocó críticas entre los seguidores del conjunto madrileño, tanto por usar un nombre antiguo del estadio como por la forma en que se refirió al club.

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El primer error fue llamar «Wanda» al estadio del Atlético de Madrid, pese a que ese nombre comercial dejó de utilizarse en 2022.

El estadio se inauguró en septiembre de 2017 con el nombre de «Wanda Metropolitano» y pasó a llamarse «Cívitas Metropolitano» en julio de 2022, tras un acuerdo de patrocinio con el grupo Cívitas.

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En octubre de 2024, el club anunció un nuevo acuerdo comercial con la aerolínea saudí Riyadh Air, por nueve años y hasta 2033, de modo que el nombre comercial del estadio pasó a ser «Riyadh Air Metropolitano».

El recinto, con capacidad para unos 70.000 espectadores, es una de las instalaciones deportivas más destacadas de España y acogió la final de la Liga de Campeones de 2019.

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El segundo error, según el informe de COPE, fue que Sánchez utilizara la palabra «Atlético» para referirse al equipo, en lugar del nombre abreviado más extendido entre su afición, «Atleti».

A los seguidores del club también se les conoce como «colchoneros», en alusión a los colores rojo y blanco de la camiseta del equipo.

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El nombre «Atleti» ocupa un lugar especial en la cultura del club y de su afición: el propio Atlético de Madrid lo utiliza en sus materiales oficiales para expresar su identidad, y aparece de forma destacada en sus campañas dirigidas a los aficionados.

Las reacciones no se limitaron a los seguidores del club en las redes sociales, ya que varios medios españoles se hicieron eco del episodio.

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El periodista Vicente Vallés también comentó el error y señaló que un verdadero aficionado del Atlético dice que es del «Atleti» y que el estadio se llama «Metropolitano».

La pugna por albergar la final del Mundial 2030 se ha convertido en un desacuerdo entre Marruecos y España, ya que la candidatura conjunta no ha determinado qué país acogerá el partido decisivo.

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España reivindica su derecho a organizar la final y propone el Santiago Bernabéu, en Madrid, y el Spotify Camp Nou, en Barcelona, mientras que Marruecos promociona el nuevo estadio Hassan II de Benslimane, cerca de Casablanca, que está previsto que tenga capacidad para unos 115.000 espectadores.

La FIFA aún no ha anunciado su decisión y ha asegurado que el estadio se elegirá «en el momento oportuno».