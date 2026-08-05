El presidente del Beşiktaş sorprende: no queríamos a Salah

El presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, rompió su silencio para hablar por primera vez del traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor, negando que su club haya perdido la carrera por fichar al capitán de la selección de Egipto o que se haya retirado de ella bajo la presión de la competencia.

Adalı afirmó, en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación turcos, entre ellos el sitio web del canal turco A Spor, que el Beşiktaş no quería fichar a Salah desde un principio, y añadió: "No queríamos el fichaje de Mohamed Salah, y esto debe quedar claro para todos. No lo fichamos, pero no porque hayamos perdido el fichaje o no hayamos podido incorporarlo, eso no es cierto".

El presidente del Beşiktaş aclaró que las declaraciones previas del entrenador del equipo, Önder, fueron malinterpretadas, y añadió: "El entrenador explicó el asunto de una manera clara y respetuosa cuando dijo: 'En este momento', pero sus palabras se entendieron de forma equivocada. En aquel momento podríamos haber anunciado simplemente que nos retirábamos de las negociaciones, pero el asunto se presentó como si hubiéramos formado parte del fichaje y luego llegara otro club a arrebatarnos al jugador, y eso no es cierto y me molesta".

Adalı subrayó que el Beşiktaş no ha perdido a ningún jugador en favor de otro club desde que asumió la presidencia del club, y dijo: "Desde que asumí la responsabilidad, nadie ha podido arrebatarnos a ningún jugador que quisiéramos incorporar. Además, nuestra relación con el Trabzonspor es buena, y no puede ocurrir nada de este tipo entre ambos clubes".

Añadió que los movimientos del Beşiktaş en el mercado de fichajes avanzan según el plan establecido, y explicó: "Nuestros fichajes van tal como los planificamos, y a partir de la próxima semana se incorporarán nuevos jugadores. Al final, lo que decidirá las cosas es lo que ocurra dentro del terreno de juego, mientras que el alboroto de los fichajes no dura más que unos pocos días".

El presidente del Beşiktaş abordó la situación del belga Leandro Trossard, asegurando que no existe ningún problema relacionado con su inscripción, y dijo: "No hay ningún problema con la licencia de Trossard, el asunto se resolvió anoche, y estamos a la espera de que lleguen los documentos desde Inglaterra. No estará listo para el primer partido, pero esperamos que participe en el segundo".

También comentó la polémica que se generó por sus gestos faciales durante los cánticos de la afición coreando el nombre de Mohamed Salah en el acto de presentación de Trossard, y dijo: "Todos hablaron de la expresión de mi rostro, pero, con franqueza, no oí lo que la afición estaba coreando en aquel momento".

Adalı concluyó sus declaraciones insistiendo en que el fichaje de Salah no estaba entre los planes del Beşiktaş, y añadió: "Se dijo mucho basándose en la expresión de mi rostro, como si hubiéramos perdido el fichaje, pero su traspaso no estaba entre nuestros planes. El agente del jugador hizo cosas a las que no estábamos acostumbrados, y creo que al final todo salió como debía. Con el paso del tiempo se aclarará el panorama, y todos entenderán por qué no se completó este fichaje".

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