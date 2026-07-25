El presidente del Al-Ahli saudí es destituido de su cargo

Khaled Al-Ghamdi, presidente del club saudí Al-Ahli, decidió abandonar su cargo este sábado, tras dos años completos al frente de la estructura administrativa del club.

El diario saudí "Al-Jazeera" señaló que Al-Ghamdi se dispone a presentar su dimisión como presidente del Al-Ahli este sábado, antes de anunciar su candidatura a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol mañana domingo.

La Federación Saudí de Fútbol abrió la puerta a quienes deseen presentarse a las próximas elecciones, que se celebrarán el 30 de agosto próximo, después de la dimisión de su anterior presidente, Yasser Al-Misehal, de su cargo a finales del mes pasado.

Según un informe anterior del diario saudí "Arriyadiyah", Al-Ghamdi revelará mañana domingo todos los detalles relativos a su candidatura, entre ellos su lista electoral, que incluirá a exjugadores y directivos que ya trabajaron en el fútbol saudí.

La decisión de Al-Ghamdi de dejar su cargo en la presidencia del Al-Ahli llega en medio de la tendencia hacia la eliminación de las elecciones de las juntas directivas de las instituciones sin ánimo de lucro, concretamente en los clubes Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, como preparación para su puesta en venta.

El presidente del Al-Ahli abandonará su cargo tras dos años llenos de logros en la trayectoria del club de Yeda, ya que el equipo se coronó durante su mandato con el título de la Liga de Campeones de Asia Élite en dos ocasiones, así como con la Supercopa de Arabia Saudí por primera vez tras 9 años de ausencia.

Cabe recordar que Yasser Al-Misehal dejó su cargo tras el fracaso de la selección saudí en superar la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde quedó última en el Grupo Octavo con dos puntos.