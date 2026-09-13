Matej Kovář vivió este domingo por la noche un momento especialmente doloroso durante el partido en casa del PSV ante el Sparta Rotterdam. El guardameta cometió un error clamoroso en el gol inicial de Milan Zonneveld y después dejó ver claramente su frustración.

El Sparta se adelantó de forma sorprendente al cuarto de hora en el Philips Stadion. Tras un balón largo de Bas Kuipers, Zonneveld se escapó de la defensa del equipo de Eindhoven, tras lo cual Kovář salió de su portería para neutralizar el peligro.

Todo salió completamente mal para el portero del PSV. Kovář parecía poder despejar el balón con facilidad, pero lo falló por completo, lo que dejó a Zonneveld con el camino libre para empujar el 0-1 a puerta vacía.

En las imágenes de ESPN se ve luego con claridad cómo reacciona Kovář a su enorme error. El guardameta checo grita claramente las palabras: «Puta madre».

Para el PSV, el fallo supuso un inicio dramático del duelo con el Sparta. El equipo del entrenador Peter Bosz ya había tenido antes una ocasión por medio de Guus Til, pero fueron precisamente los visitantes quienes golpearon en su primera gran oportunidad.

Al final, Kovář no tuvo que convivir mucho tiempo con la desventaja. En el minuto 23, Sven Mijnans volvió a igualar el marcador y el PSV reparó así el daño del temprano gol encajado.

Bosz comenzó ante el Sparta con, entre otros, Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel en el banquillo. Arriba, Esmir Bajraktarevic, Til y Amir Bouhamdi fueron los elegidos.







