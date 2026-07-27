Leeds United está cerca de fichar al portero del Manchester City James Trafford, para reforzar la posición de guardameta del equipo antes del comienzo de la próxima temporada.

Según el diario "The Athletic", el Leeds United está a punto de cerrar el traspaso del portero del Manchester City por unos 47 millones de euros, incluidas las primas.

Se espera que el portero internacional inglés de 23 años, que prefería el traspaso a Elland Road, se convierta en el tercer fichaje veraniego del club tras Tarik Muharemovic y Harry Wilson.

El Leeds United estaba deseoso de reforzar la posición de guardameta tras la salida de Karl Darlow al Manchester United.

Después de que el Newcastle mostrara durante un tiempo interés por el portero inglés, ahora se espera que Trafford se una al Leeds.

Trafford se incorporó al Manchester City el pasado verano con la aspiración de convertirse en el portero titular, pero descendió en la jerarquía tras la sorpresiva llegada de Gianluigi Donnarumma.

La temporada pasada, Trafford disputó 17 partidos en todas las competiciones, y una de sus participaciones más destacadas fue en la conquista del City de la FA Cup y la Copa de la Liga.