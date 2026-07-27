El portero de Egipto, a un paso de la liga marroquí

Parece que el guardameta internacional egipcio Mohamed Abou Gabal se prepara para vivir su primera experiencia profesional fuera de los campos egipcios, después de acercarse a un traspaso a la liga marroquí, en un paso que podría brindarle la oportunidad de inscribir su nombre en los registros históricos de la competición.

El portal marroquí "Sport7" reveló que Mohamed Abou Gabal alcanzó un acuerdo preliminar con la directiva del club Hassania Agadir, como paso previo a incorporarse a las filas del equipo durante el actual periodo de fichajes.

El informe señaló que las negociaciones entre ambas partes avanzan en una dirección positiva, a la espera de alcanzar el acuerdo definitivo y firmar los contratos de forma oficial.

En caso de que la operación se complete oficialmente, Mohamed Abou Gabal se convertirá en el primer portero egipcio de la historia en disputar la competición profesional marroquí.

El interés del Hassania Agadir en fichar a Abou Gabal llega tras la salida del portero titular Badreddine Abaïr, cuyo contrato con el equipo finalizó, lo que llevó a la directiva del club a buscar un guardameta con experiencia internacional para reemplazarlo.

Mohamed Abou Gabal cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol egipcio, ya que defendió los colores de varios clubes, entre los más notables el Zamalek, el Al Bank Al Ahly, el Smouha y el Modern Sport.

Además, disputó 14 partidos internacionales con la camiseta de la selección de Egipto, y fue uno de los elementos más destacados de la escuadra egipcia durante el recorrido en la Copa Africana de Naciones 2021, que se celebró a comienzos de 2022, y contribuyó a que la selección alcanzara la final, después de ofrecer actuaciones llamativas a lo largo del torneo.