Plan UEFA: Champions y Europa League, a partido único y en una sola sede

Primero, acabar las ligas. Después, acabar la Champions y la E.League. Ese es el plan de la UEFA, que estudia jugar a partido único desde cuartos

Primero, acabar las ligas domésticas. Después, acabar la Champions y la . Ese es el plan de la UEFA, que sigue analizando con detalle cómo poder conseguir terminar una de las temporadas más complicadas de la historia del fútbol continental. La idea que tiene la UEFA, que no es de carácter oficial y tendrá que ser confirmada el día 17 tras una reunión telemática, es la de completar los partidos de octavos y, a partir de cuartos de final que Champions y Europa League se puedan jugar, a partido único y en una única sede.

El plan inicial de la UEFA: cuartos, semifinales y final, a partido único

Ángel Torres, presidente del CF, lo renoció anoche en Onda Cero, explicando que "quieren jugar a partir de cuartos en una sede y a partido único, pero no hay nada confirmado ", explicó. El máximo organismo del fútbol europeo pasará a debatir las medidas y la más lógica apunta a completar los partidos de octavos de final y después, que todas las eliminatorias pendientes de cuartos, semifinales y por supuesto final , se disputen a partido único , para ahorrar fechas, descargar calendario y poder llegar a cumplir con los objetivos de la UEFA.

La UEFA valora acabar Champions y Europa League con una "Final Four"

Hace días se contemplaba jugar en un estadio neutral o incluso jugar en el de uno de los implicados en el cruce, tras un sorteo. Sin embargo, la opción que parece más fuerte ahora es apostar por una revolucionaria fórmula: una final con formato " Final Four", con cuartos, semifinales y final a partido único. Los partidos se disputarían en una sola ciudad. El mismo formato se aplicaría en el torneo de la Europa League, tal y como reveló el periodista Joaquín Maroto, del diario "As". Ahora esa corriente favorable al nuevo formato tendrá que ser sometida a debate y votación.

Las sedes de la final de la Champions y de la Europa League, en el aire

Otra cuestión que tendrá que formalizarse será si, si al final hay que jugar sin público, si los partidos tendrán que jugarse o no en Estambul y Gdansk, sedes ya determinadas para acoger los partidos finales de Champions y Europa League , respectivamente. Diferentes fuentes de UEFA aseguran que aún no está completamente confirmado al 100% que no pueda registrarse un cambio de última hora en el escenario y ciudad de la final, ya que jugar a puerta cerrada podría suponer un perjuicio económico importante tanto como para la ciudad turca, como para la polaca. Si no se dan las condiciones necesarias, UEFA buscaría sedes alternativas.