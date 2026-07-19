El plan secreto: ¿cómo se vengará el Real Madrid si Vinícius rechaza renovar?

La renovación de Vinícius Júnior es clave en el Real Madrid, pues de ella depende el plan de fichajes, incluido el posible fichaje de Michael Oliise.

Según el diario español «Sport», la directiva madridista se reunirá con el jugador y sus agentes en las próximas semanas con optimismo renovado, pese a que las conversaciones llevan meses estancadas a la espera de una señal clara de ambas partes.

El club estudia todas las opciones, incluso la marcha del extremo este verano si fracasan las conversaciones, posibilidad que el jugador no desea pero que sigue sobre la mesa.

El fichaje de Michael Olise, extremo del Bayern que gusta en el Bernabéu, depende de la decisión de Vinicius, pues el club aguarda el resultado de la reunión entre el equipo alemán y el jugador francés.

Si Oliisi no muestra intención de salir de Alemania, el Madrid no actuará. Pero la posible marcha de Vinicius cambiaría todo: dejaría un vacío en la banda izquierda y aportaría millones por su venta, lo que daría al club más flexibilidad en el mercado.

Esos fondos se destinarían a fichar a Oulisi u otros refuerzos, sobre todo en centro del campo y defensa, y cambiarían por completo la estrategia de fichajes.

Aunque ambas partes quieren seguir, el club teme que Vinicius rechace la renovación y se quede hasta 2025, cuando podría marcharse gratis.

La decisión de las próximas semanas definirá si el club mantiene su plan o debe reiniciar su estrategia de fichajes.