La decisión del árbitro de no repetir el penalti que falló Kylian Mbappé ante el Real Betis en el minuto 94 provocó una amplia polémica, debido a las dudas sobre la entrada del defensa del conjunto andaluz, Marc Bartra, al área antes de la ejecución del lanzamiento.

El Real Madrid encajó su primera derrota en LaLiga esta temporada tras caer ante su anfitrión, el Real Betis, por 0-1 la noche de ayer viernes, en la cuarta jornada.

El árbitro José María Sánchez Martínez revisó la jugada, en colaboración con el videoarbitraje asistente, y estuvo a punto de repetir el lanzamiento, pero finalmente tomó la decisión de que el juego continuara.

Según lo que aclara el Comité de Árbitros español y las reglas de la Asociación Internacional de Fútbol «IFAB» aprobadas para la temporada 2026-2027, la decisión se ajustó al texto del reglamento.

¿Qué es la infracción de invasión anticipada?

La infracción de invasión anticipada, conocida como «Encroachment», se produce cuando un jugador, distinto al ejecutor del penalti y al portero, entra en el área o en su arco antes de la ejecución del lanzamiento, o se adelanta al balón.

Sin embargo, el mero adelantamiento del jugador hacia el interior del área no implica necesariamente que se sancione una infracción, ya que se requiere que haya influido de forma directa en la ejecución del lanzamiento o que haya participado después en la continuidad del juego.

En caso de que el jugador adelantado sea un defensa, se sanciona la infracción si su adelantamiento influye con claridad en el ejecutor del lanzamiento, o juega el balón o disputa su posesión tras el rechace, impidiendo la anotación de un gol, un intento de disparo o la creación de una ocasión.

En cambio, si es un jugador atacante quien se adelanta anticipadamente, se sanciona la infracción cuando su posición influye claramente en el portero, o participa en el juego tras el rechace del balón y luego marca, intenta marcar o crea una ocasión de gol.

¿Cómo se determina la entrada del jugador al área?

La regla establece que la valoración de la presencia del jugador dentro del área en el momento de la ejecución del lanzamiento depende de la posición de sus pies, o de cualquier parte de su cuerpo que esté en contacto con el suelo, en el instante en que se golpea el balón.

Y se sanciona la infracción si uno o ambos pies están dentro del área o sobre la línea que la delimita, incluido el arco del área.

Por el contrario, no se tienen en cuenta las partes del cuerpo que se encuentran en el aire ni su proyección vertical sobre el terreno de juego, salvo en un único caso, que es que el cuerpo entero esté separado del suelo.

La regla aprobada para la temporada 2026-2027 establece que «la proyección vertical en el aire solo se aplica cuando el cuerpo entero no está en contacto con el suelo».

Por lo tanto, el hecho de que uno de los pies de Bartra estuviera en contacto con el suelo fuera del área en el momento de la ejecución del penalti por parte de Mbappé fue el factor decisivo para no considerar la posición del defensa del Real Betis como una infracción que obligara a repetir el lanzamiento, según la interpretación recogida en las reglas del juego.

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