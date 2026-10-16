El paso de Álvarez pone en alerta al Arsenal tras la ventaja del Barcelona

El Arsenal teme que el Barcelona vuelva a cruzarse en su camino y le impida fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Álvarez sigue siendo uno de los grandes objetivos de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, pero la elección de su nuevo representante podría inclinar la balanza del lado del club catalán, y eso es precisamente lo que temen los responsables en Inglaterra.

El diario Sport informó de que Álvarez está cerca de poner su futuro en manos de Pablo Barquero, el agente que gestionó el traspaso de Rodri al Barcelona el pasado verano.

Esta información ha generado cierta inquietud en el entorno del Arsenal. El club londinense trabaja desde hace meses en la posibilidad de incorporar al delantero argentino, pero se encuentra de nuevo con un obstáculo que conoce bien: el deseo del jugador de vestir la camiseta del Barcelona.

Julián Álvarez, de 26 años, decidió recientemente poner fin a su relación profesional con Fernando Hidalgo, el agente que dirigió su carrera desde que tenía 15 años.

La separación llegó después de un verano enormemente complicado, en el que se produjo un intento fallido de salir del Atlético de Madrid para fichar por el Barcelona.

En un primer momento, Javier Pastore, exfutbolista argentino y representante de Enzo Fernández, era el principal candidato a hacerse cargo de su carrera. Pero las negociaciones tomaron otro rumbo y ahora Pablo Barquero es el mejor situado para convertirse en su nuevo agente.

El portal Sport Witness considera que la decisión de Álvarez de recurrir a un agente con excelentes relaciones con el Barcelona podría ser un indicio de sus intenciones de futuro.

Eso no significa necesariamente que su traspaso esté cerca de cerrarse, pero sí podría apuntar a que el delantero está allanando el camino para un nuevo intento de llegar al Camp Nou.

Para el Arsenal, este movimiento supone un nuevo motivo de preocupación. Mikel Arteta entiende que Álvarez encaja perfectamente en su proyecto deportivo por sus movimientos, su capacidad de gol y su experiencia en el máximo nivel de competición.

El club londinense ya intentó ficharlo el pasado verano sin éxito, pero mantiene su interés en incorporarlo en 2027.

La necesidad de reforzar la delantera está relacionada también con las dificultades que atraviesa Viktor Gyökeres, que hasta ahora no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él.

Según el portal TEAMtalk, el Arsenal podría estudiar la salida de su delantero si logra completar el fichaje del atacante argentino.

El club inglés cree que su capacidad económica le permite cerrar una operación de gran envergadura. Las últimas informaciones apuntan además a que el Atlético de Madrid podría haber rebajado sus exigencias económicas a 120 millones de euros, después de que las estimaciones llegaran a los 150 millones de euros durante el mercado de verano.