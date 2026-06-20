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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El partido entre Francia e Irak podría suspenderse

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
Chelsea
Francia
Irak
EE. UU.
Inglaterra

Se han suspendido varios partidos en el Mundial de Clubes.

Francia e Irak podrían enfrentar condiciones meteorológicas adversas en su segundo partido de la fase de grupos, programado para la tarde del lunes en Filadelfia (EE. UU.).

Las tormentas han preocupado a los organizadores estadounidenses en los últimos meses; aunque el torneo se ha librado de ellas hasta ahora, algunos partidos podrían verse afectados esta semana.

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En Filadelfia, donde los “Gallos” jugarán su segundo partido contra Irak, se esperan tormentas eléctricas, según el diario francés L’Équipe.

World Cup
Francia crest
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IRQ

Se esperan 33 °C con chubascos y tormentas.

Por el protocolo ante tormentas cerca de los estadios, el partido podría suspenderse.

En la Copa Mundial de Clubes de 2025, el Chelsea-Benfica se alargó a 4 horas y 38 minutos por una pausa de dos horas debido a una tormenta, y otros encuentros también se detuvieron.

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