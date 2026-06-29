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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El partido contra Japón sitúa a Ryan al lado de Pelé

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Rayan
Brasil
Japón
EE. UU.

La joven estrella se abre paso en la lista de leyendas

El joven Ryan Vitor, delantero de Brasil fichado por el Bournemouth al Vasco da Gama, ya es historia del Mundial.

Se une así a Pelé y otros tres brasileños en la historia del torneo.

Según la cuenta de Mr. Sheep, especializada en estadísticas: «Ryan se ha convertido en el tercer jugador más joven de la historia de la “Samba” en ser titular en una fase eliminatoria», tras jugar hoy contra Japón con 19 años y 330 días.

Según la misma fuente, Pelé lidera la lista tras ser titular contra Gales en 1958 con 17 años y 241 días; le sigue Marco Antonio (contra Perú en 1970) con 19 años y 128 días; luego Ryan; y, a continuación, Mazola (1958 ante Gales), ambos con 19 años y 330 días.

Ryan fue titular ante Japón, segunda vez que Ancelotti lo elige para reemplazar al lesionado Raphinha.

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