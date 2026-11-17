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El próximo mercado de invierno podría convertirse en un punto de inflexión en la carrera de una de las estrellas del Barcelona, cuyo futuro está en el aire ante la pérdida de peso en los planes del entrenador Hansi Flick y las crecientes señales de una posible salida del Camp Nou.

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Mientras varios clubes europeos buscan la oportunidad de fichar a Alejandro Balde, el París Saint-Germain ha entrado en el círculo de interesados en sus servicios y se suma a una lista que incluye clubes italianos e ingleses, además del Mónaco, en una carrera que podría deparar giros emocionantes en las próximas semanas.

Según ha revelado el portal francés «Foot Mercato», el París Saint-Germain está interesado en fichar a Balde, de 23 años, dentro de los movimientos del club parisino para reforzar su plantilla durante el mercado de invierno.

Esto coincide con informaciones que apuntan a que el PSG podría moverse en enero para fichar a un nuevo portero, y que vinculan a Gregor Kobel, guardameta del Borussia Dortmund, con el club francés.

Sin embargo, el caso de Balde parece más complejo, dada la cantidad de clubes que siguen su situación y el deseo del Barcelona de sacar rédito económico de su salida, sobre todo si encuentra una fórmula que le garantice una contraprestación adecuada sin entrar en largas negociaciones.

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La Juventus estudia la cesión de Balde

En Italia, la Juventus se mueve con seriedad para estudiar la posibilidad de incorporar al lateral español: el club contempla hacerse con él en calidad de cedido, con una cláusula que le otorgue el derecho de compra al final de la temporada.

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El valor de mercado que el Barcelona aspira a obtener por desprenderse del jugador se estima en al menos 40 millones de euros, cifra que podría servir de base para las negociaciones entre ambas partes.

Entre los escenarios planteados figura una opción de compra de 40 millones de euros que se convertiría en obligatoria si la Juventus logra clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.

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Esta fórmula parece conveniente para ambas partes, ya que permitiría al club italiano aplazar el gran desembolso, mientras que el Barcelona tendría la oportunidad de asegurarse un ingreso económico importante al término de la temporada, siempre que se cumplan las condiciones del acuerdo.

Mendes mueve sus contactos, con el Milan y la Roma en escena

La Juventus no actúa sola en este asunto, ya que el agente portugués Jorge Mendes ha iniciado contactos para buscar un destino adecuado para Balde, aprovechando su estrecha relación con varios clubes italianos.

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Durante el pasado mercado de verano, Mendes ofreció al jugador al Milan y a la Roma, que siguen atentos a su situación, lo que podría darles ventaja en la carrera por su fichaje, sobre todo por la buena relación que mantienen con el agente portugués.

Aun así, las opciones de la Roma parecen relativamente menores por ahora, después de que el club considerara que el salario del jugador supone un obstáculo para cerrar la operación, a menos que Balde acepte rebajar sus pretensiones económicas o que el Barcelona asuma parte de su sueldo durante la cesión.

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El Mónaco espera y el Barcelona se prepara para vender

Lejos de Italia, el Mónaco sigue de cerca la situación del lateral español, después de que se le vinculara con su fichaje en los últimos tiempos, en un momento en que crecen las dudas sobre su capacidad para recuperar la titularidad en el proyecto de Flick.

Por otra parte, el Barcelona ve la salida de Balde como una oportunidad para obtener recursos económicos que podrían destinarse a reforzar otras posiciones, sobre todo si la directiva logra cerrar un acuerdo que garantice un retorno adecuado de la operación.

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Con la apertura del mercado de invierno cada vez más cerca, todas las opciones parecen abiertas para el jugador español, que podría afrontar una nueva experiencia lejos del Camp Nou, después de que la pugna por sus servicios se haya convertido en una lucha entre el París Saint-Germain, la Juventus, el Milan, la Roma y el Mónaco.