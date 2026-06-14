El París cierra la puerta a quienes codician a su estrella: «Intocable»

El París Saint-Germain reitera que el extremo francés Bradley Barcola, de 22 años, es intocable en el proyecto de Luis Enrique.

Según el periodista Florian Plettenberg, de «Sky Sports» Alemania, «la decisión interna del club es clara: Parkola no está en venta y se le considera intocable».

El PSG no ha puesto precio al jugador pese al interés de clubes ingleses, y se desmintieron los rumores que lo vinculaban con el Barcelona.

Aun así, Liverpool, Arsenal y Manchester United se han interesado en él y han contactado con su agente para conocer las condiciones de un posible traspaso. Aunque esta temporada su protagonismo ha bajado con Enrique y jugó como suplente en la final de la Champions contra el Arsenal, algo que no le agradó.

Pese a todo, el club confía en su potencial a largo plazo. De momento nada está cerrado, pues el mercado se abre el 1 de julio.