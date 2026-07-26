El nuevo jugador del Arsenal supera el reconocimiento médico

Arsenal alcanzó un acuerdo para fichar a la joven promesa Axel Donchev, jugador del Cardiff City de 16 años, quien se incorporará al club londinense durante esta semana, según un informe de prensa.

El destacado periodista italiano Fabrizio Romano señaló este domingo que Donchev, que ya completó el reconocimiento médico de cara a su traspaso al Arsenal, se prepara para firmar su contrato.

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Donchev se convirtió en el jugador más joven en la historia del Cardiff City en participar en las competiciones del fútbol inglés, cuando disputó un partido del Trofeo de la EFL (EFL Trophy) en octubre de 2025, con 15 años y 234 días.

Donchev juega en el centro del campo y es de ascendencia polaca y búlgara, pero ha representado a la selección de Gales en las categorías inferiores.



