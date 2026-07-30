El Newcastle United inglés cerró su acuerdo con el alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli saudí, para tomar las riendas del equipo como sucesor de Eddie Howe, según informaciones de prensa.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena «Sky Sport - Alemania», el fichaje «está totalmente cerrado», señalando que Jaissle estuvo entusiasmado desde el principio con dirigir al Newcastle, y que el acuerdo sobre todos los términos personales se ha completado al 100%.

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Plettenberg añadió que el Newcastle decidió activar la cláusula de rescisión en el contrato del entrenador, y que también informó a la directiva del Al-Ahli saudí de su decisión, de modo que Jaissle, de 38 años, firmará un contrato que se extiende hasta el año 2030 en los próximos días.

El diario «The Athletic» había revelado este jueves que Eddie Howe decidió dejar su cargo, tras 5 años al frente del cuerpo técnico de las Urracas, pese a que había mostrado su deseo de continuar al término de la pasada temporada.

Según el informe, el técnico inglés, de 48 años, comunicó a la directiva del club su deseo de alejarse del fútbol durante un tiempo y tomarse un descanso, en una decisión que se produjo de forma amistosa, mientras que la directiva del Newcastle ya había preparado un plan para afrontar su marcha.



