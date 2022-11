El Mundial, las lesiones y el paradigma Benzema

El francés se ha perdido 6 de los últimos 9 partidos de LaLiga y su equipo se ha dejado 5 puntos y el liderato por el camino.

El Mundial de Qatar 2022 sobrevuela ya en las cabezas de todos los aficionados del fútbol mundial. Centenares de jugadores aguardan para disputar la que será una de las citas más importantes de su carrera. En contra de lo que ha pasado habitualmente, los jugadores vivirán el gran torneo en mitad de la temporada.

Las lesiones previas al Mundial han ocurrido siempre antes de la cita. Grandes jugadores han llegado tocados o se han perdido la cita mundialista por culpa de los rigores físicos de la temporada. Sin embargo, el paradigma cambia un poco por culpa del momento del curso. No es lo mismo para un jugador forzar para disputar unas semifinales de la Champions, un partido decisivo por LaLiga o uno en el que puede eludir el descenso de su club.

Sin embargo, los partidos previos a Qatar, siendo importantes, no son en un momento decisivo de la temporada y aún hay margen de error. Eso ha provocado que algunos jugadores midan los esfuerzos previos al Mundial. Un caso paradigmático es el de Karim Benzema. El francés se ha perdido 6 de los últimos 9 partidos de LaLiga, dos de ellos sí fueron por una lesión muscular pero los últimos se deben a que el jugador no está al 100% y podría sufrir una lesión que comprometa, por supuesto, al Real Madrid pero también su presencia en Qatar 2022.

Benzema es consciente de que este Mundial puede ser el último de su carrera y, además, jugará en una de las grandes favoritas al título. A la ecuación se le suma que en 2018 no pudo ser campeón del mundo con su país por estar apartado de la Selección por el caso de presunto chantaje a Mathieu Valbuena y tiene cuentas pendientes que resolver con su Selección.

Mientras tanto, el Real Madrid ha tenido problemas para sacar adelante sus partidos sin su gran estrella. Ante el Leipzig cayó en la Champions, ante el Sevilla sufrió para llevarse el triunfo, contra el Girona se dejó dos puntos y ante el Rayo Vallecano este lunes sufrió la primera derrota en LaLiga del curso.

"Benzema no va a jugar mañana, las sensaciones no son buenas. Ha entrenado el viernes, parecía que estaba bien, pero le costaba un poco y no va a estar mañana. Los médicos dicen que no puede jugar y no lo hace. Nosotros, con Benzema, estamos mirando los hechos, no pensamos en la Copa del Mundo", aseguraba Ancelotti en la previa de la visita a Vallecas.

Así las cosas, el equipo de blanco ha visto cómo ha perdido su ventaja como líder de LaLiga a pesar de haberse impuesto con soltura en el Clásico ante el Barcelona de hace un mes. El italiano está gestionando con rotaciones esta situación pero a nadie se le escapa que el Mundial iba a marcar este curso y en el Real Madrid ya se están notando sus efectos.