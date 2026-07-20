«El Mundial 2030 tendrá 64 países»

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, anunció el lunes en redes sociales que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones, aunque la FIFA aún no lo confirma.

El torneo, que celebrará el centenario del Mundial, se repartirá entre seis países, un formato sin precedentes.

La mayoría de los encuentros se jugarán en España, Portugal y Marruecos, pero los partidos inaugurales tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay, en homenaje a la primera edición de 1930.

Domínguez, paraguayo, lo celebra: «¡El próximo Mundial se jugará en casa!», tuiteó.

«Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el aniversario del Mundial con un torneo de 64 selecciones», añadió.

Sus palabras, que anticipan una decisión aún no confirmada por la FIFA, han avivado las especulaciones sobre una nueva ampliación del torneo.

El Mundial de 2026, con 48 equipos, ya fue el más grande hasta la fecha, superando los 32 participantes anteriores.

Desde hace tiempo se rumorea que al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le gustaría un Mundial aún más grande, pero por ahora no hay confirmación oficial, así que las palabras de Domínguez suenan precipitadas.

Además, pasar a 64 equipos permitiría crear dieciséis grupos de cuatro, de los que solo avanzarían los dos primeros, eliminando así el polémico sistema de mejores terceros.

En el último Mundial, eso provocó que Argelia, en su último partido de grupo ante Austria, se beneficiara del empate pero no pudiera ganar, pues la victoria le habría cruzado con España en la siguiente ronda.







