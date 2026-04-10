El Mónaco evalúa un movimiento clave con el Barcelona

El Mónaco valora ejercer la opción de compra de 11 millones de euros por Ansu Fati, con el visto bueno del jugador.

Según L'Équipe, el club del principado valora activar la cláusula de 11 millones de euros, aunque aún deben acordar las condiciones finales.

Su titularidad el viernes ante el París FC fue inusual: solo ha sido titular dos veces en 2026.

El club insiste en que esta decisión no obedece a tensiones, sino a un riguroso seguimiento de su recuperación de las lesiones.

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A sus 23 años, Fati ha recuperado parte de su brillo: ha jugado 24 partidos con el Mónaco (antes del duelo del viernes) y marcado 9 goles, 8 en la Liga francesa, lo que lo sitúa como segundo máximo goleador del equipo.

La directiva del Mónaco decidirá en las próximas semanas, consciente de su deseo de quedarse y de su buen rendimiento pese a las lesiones.