El Milan llama a la puerta de una estrella marroquí

El Milan trabaja en la reconstrucción de su plantilla y busca formar un equipo cohesionado que facilite la tarea de su nuevo entrenador, Ruben Amorim.

En este contexto, el club italiano ha comenzado a interesarse seriamente por el marroquí Zakaria El Ouahdi, con el objetivo de reforzar el lateral derecho de su línea defensiva.

Según el periodista italiano Manuel Baiocchini, el Milan se prepara para la posible salida del defensa Zachary Athekame hacia el Olympique de Lyon. Y a pesar de que los responsables del club italiano estudian varias opciones para ocupar esa posición, El Ouahdi despierta una admiración especial gracias a la estabilidad de su nivel y al fuerte rendimiento que ha ofrecido con el Genk.

El lateral derecho, de 23 años, está vinculado con el Genk mediante un contrato hasta junio de 2028. Su nivel ha contribuido al aumento de su valor de mercado, actualmente estimado en unos 17 millones de euros según el sitio Transfermarkt.

El jugador de Marruecos cerró una temporada individualmente muy exitosa con el club belga, tras haber disputado 43 partidos en todas las competiciones durante la pasada campaña, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias.

Estas cifras resultan llamativas para un defensa que ocupa la posición de lateral, ya que confirman su gran capacidad para aportar en el plano ofensivo, y explican el interés de varios grandes clubes europeos por sus servicios.

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