El Milan cierra un acuerdo histórico

El Milan ha fichado al delantero portugués Gonçalo Ramos por 70 millones de euros, la mayor inversión de su historia. La operación se cerró antes de abrir el mercado veraniego y satisfizo los deseos del nuevo entrenador, Rubén Amorim.

Según el diario español «AS», el Milan superó a sus rivales, entre ellos el Atlético de Madrid, gracias a la influencia del agente Jorge Mendes y a su buena relación con el presidente parisino, Nasser Al-Khelaifi, lo que agilizó el traspaso.

El jugador, que pasó tres temporadas en París, se sometió a los reconocimientos médicos en Florida, donde se encuentra con la selección de Portugal para el Mundial 2026, antes de firmar un contrato de cuatro años con un salario neto de cuatro millones de euros anuales.

La llegada de Amorim al banquillo del Milan ha sido decisiva, pues situó a su compatriota en lo más alto de su lista de prioridades para reforzar la delantera.

La presencia en Milán de Jerry Cardinali, propietario del club, aceleró las negociaciones y convenció al jugador pese a que el equipo no jugará la Champions.

La operación podría facilitar la salida de jugadores como el delantero mexicano Santiago Jiménez, dentro de la reestructuración que planea Amorim.