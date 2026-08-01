El Milan apunta a un fichaje marroquí para compensar la salida de Leao

El Milan estudia el fichaje de una de las estrellas de la selección de Marruecos, en medio de la búsqueda del conjunto rossoneri de un nuevo centrocampista ofensivo, con la salida de Rafael Leao cada vez más cerca este verano.

El diario italiano "Corriere della Sera" reveló que el Milan ha señalado a Brahim Díaz, estrella del Real Madrid, como candidato para ocupar el puesto de creador de juego tras frustrarse el fichaje del griego Konstantinos Karetsas, que se incorporó al Borussia Dortmund procedente del Genk por 33 millones de euros, mientras que Ethan Nwaneri, jugador del Arsenal, y Matías Soulé, jugador de la Roma, siguen entre las opciones del club italiano.

El regreso de Díaz supondría el reencuentro entre el internacional marroquí y el club con el que ofreció buenos rendimientos entre 2020 y 2023, cuando disputó 124 partidos en calidad de cedido, marcando 18 goles y dando 15 asistencias, además de contribuir a la conquista del Milan del título de la Serie A en 2022.

Díaz está ligado por un contrato en vigor con el Real Madrid hasta 2027, teniendo en cuenta que la Juventus también estuvo interesada en su incorporación antes de dirigir su mirada hacia el jugador del Bayer Leverkusen Karim Alayjbović.

El mayor asunto en el Milan se centra en el jugador del que el conjunto rossoneri podría verse obligado a prescindir, ya que el futuro de Leao sigue siendo el tema del momento en el club, después de que el delantero portugués dejara claro que siente que su etapa de siete años con el equipo ha llegado a su fin.

El primer deseo de Leao era trasladarse a la Premier League inglesa o a LaLiga española, pero al no llegar ninguna oferta de ambas competiciones, el jugador ha empezado a abrir la puerta a un traspaso a Turquía.

El Galatasaray se prepara para moverse con el fin de fichar al jugador, ya que el equipo tiene asegurada una plaza en la Liga de Campeones de Europa, a diferencia de su rival, el Fenerbahçe.

Leao ve con buenos ojos la idea, aunque exige un salario muy elevado que supera la barrera de los 10 millones para cerrar el acuerdo, mientras que el Milan, por su parte, prefiere una venta definitiva y rechaza cualquier oferta en forma de cesión.