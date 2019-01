El mercado de pases de Boca, según Alfaro

Campuzano, Marcone, Marcos Díaz, Ángel González, Rossi, Nández y más. El DT del Xeneize habló de todos los posibles movimientos en su plantel.

Como en casi todas sus apariciones públicas, Gustavo Alfaro no escatimó en tiempo ni en palabras para explayarse respecto al mercado de pases de Boca.

En conferencia de prensa, el técnico se refirió, nombre por nombre, a todos los posibles movimientos que podrían darse en el plantel del Xeneize.

¿Qué dijo sobre cada uno?

JORMAN CAMPUZANO. "Ya hablé con Campuzano y la situación está prácticamente resuelta. Falta tiempo para que termine de resolverse, no por cuestiones de Boca, sino por cuestiones que legales que Nacional tiene que resolver".



IVÁN MARCONE. "Su situación no es sencilla, pero él entendió que es una buena oportunidad. Estamos en un plano de negociaciones de club a club entre Boca y Cruz Azul. Nosotros lo conocemos bien a Iván, sé el perfil que tiene. Lo hicimos debutar, es un gran chico. Es una mezcla entre Barrios y Campuzano, que es más técnico: Marcone es un volante de contención con buen primer pase, pero no tiene la verticalidad de Campuzano".



MARCOS DÍAZ. "Si se va Rossi, puede llegar. Sé que tiene una propuesta de Europa. Es un arquero extraordinario, más allá de que venga o no a Boca. Si llega, viene a competir como todos. Siempre lo digo: el escudo está adelante, el nombre atrás".

AGUSTÍN ROSSI. "La idea de Boca es no perder a Rossi. Es un arquero muy bueno, tiene 23 años. Quiere y necesita competencia. Tiene mucho futuro".



ÁNGEL GONZÁLEZ. "Está en una lista dentro de los jugadores que miramos. Godoy Cruz pasó un precio que nos parece importante. Estamos trabajando en las dos realidades: necesitamos jugadores que el 27 se pongan la camiseta de Boca y jueguen, pero también pensamos en jugadores a futuro".



JOSÉ LUIS PALOMINO. "Está la intención del jugador de venir a Boca. El club lo quiere, nosotros lo queremos, pero es difícil. Están las negociaciones iniciadas con Atalanta, pero también tenemos otras alternativas".

NAHITAN NÁNDEZ. "Hablé con Nández y tiene una propuesta importante, pero me dijo que si no se da, será el tipo más feliz del mundo de quedarse en Boca. Me gustaría que se quede".