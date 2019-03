El mensaje de Messi para sus detractores

El 10 habló de las críticas que recibe de algunos argentinos: "El que no me quiere lamentablemente me va a tener que aguantar un poquito más".

Pasó la doble fecha FIFA de marzo y, tras su ausencia en el segundo amistoso de la Selección argentina -ante , en Tánger-, no tardaron en surgir críticas -pocas, pero siempre presentes- contra Lionel Messi. Por eso, como nunca antes, el rosarino eligió romper el silencio y, en una extensa entrevista con la Radio FM 94.7, se refirió a distintos temas de actualidad, pero se enfocó especialmente en responderle a "los que están continuamente buscándome mierda".

"Que digan lo que quieran, que hablen, que me tiene que importar a mí. Qué les voy a decir. Yo juego para mí, para mi familia, para mis compañeros y para el que realmente me quiere y disfruta de lo que hago. El que no me quiere lamentablemente me va a tener que aguantar un poquito más", aseguró con firmeza el 10, confirmando así su presencia en la Copa América de Brasil.

En la misma línea, expresó que la gente "igual que en " le "muestra un cariño impresionante" cada vez que va a . "Yo sé que son los menos los que están continuamente buscándome mierda. Lo tengo claro, pero también te da bronca. Que mientan, que le mientan a la gente. Que inventen y que explote”, explicó la Pulga, y agregó al respecto: "La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas (...) Dijeron que me fui por un bautismo y yo no lo sabía. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez tremenda. He dejado mil eventos más importantes porque tuve que jugar un partido".

"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar, darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos", contó acerca de su ausencia en Marruecos, y por último se refirió a su amor por la Albiceleste, dejándole un claro mensaje a sus detractores: "Esta Selección fue maltratada durante diez años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la Selección. Creo que quedó claro, lo demostramos de otra manera. No lo decimos a cada rato. Hicimos mucho por el equipo, somos jugadores profesionales. Si no, yo no hubiera ido nunca más, me hubiera quedado en mi casa disfrutando a mis hijos. Yo le demuestro el cariño a la Selección a mi manera".