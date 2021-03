El mensaje de Fekir a Deschamps

El seleccionador francés no convoca al crack bético, que mostró todo su potencial en la primera oportunidad que tuvo.

Qué buen provecho puede sacar Manuel Pellegrini, y por ende el Real Betis, de lo olvidadizo que puede mostrarse Didier Deschamps con un jugador como Nabil Fekir. El seleccionador galo no ha convocado al lionés para los tres primeros encuentros clasificatorios para el Mundial de Catar 2022, y parece que el francés ha decidido quejarse a la japonesa, mostrando todo el potencial que puede manifestar y en la primera oportunidad que ha tenido.

Tremendo el jugadón que se marcó para allanar el enrevesado duelo que se le estaba apareciendo con el paso del minutero. Bien pudiera aplaudirle, o copiarle, la jugada Messi al de Lyon. Centro del campo, vuelta y carrera explosiva; uno-dos y dos metros a los defensas para certificar un gol que termina entrando con una definición perfecta entre las piernas de Aitor. Me vale análisis como que la defensa estuviera poco beligerante, como los consiguientes lamentos de Paco López tras el partido por la flojedad, endeblez e ingenuidad de los suyos en esa jugada. Pero cuidado, el gol hay que hacerlo.

Celebración afirmativa y mensajito para el seleccionador. Mensaje a modo de esos memes de @MrLopera en Instagram, con una viñeta que pusiera un “ahí la llevas, Deschamps”. Aunque la de “ya está aquí papá” tampoco estuvo nada mal. Y es que Fekir ya lo había intentado en el primer tiempo. Un disparo lejano que sale centrado. Una jugada individual en la que baila al defensor pero que no acierta con el lanzamiento. Pero cuando más lo necesitaba su equipo, él surgió. Y no es fruto de la casualidad porque el ‘8’ estaba siendo el mejor de los suyos en anteriores duelos

Pero después de los elogios siempre viene el pero, y el pero es que este Fekir se debe ver más. No el del golazo, porque el contrario también juega, y no siempre será tan permisible. Si no el de realizar tan beneficiosos destellos de calidad cerca del área. Como la de la primera mitad, o evidentemente la del gol. También como la jugada con Canales, con fallo irremisible para un futbolista de tan grandor calibre.

Pues ahí lleva la contestación Deschamps. Buen negocio para el Betis en lo deportivo para que se enrabiete el jugador y acerque al Betis a Europa. Aunque mal negocio para una futura venta si se sigue quedando fuera de la convocatoria nacional y no va a la Eurocopa.