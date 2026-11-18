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JJ Gabriel está cada vez más cerca del Real Madrid, tal y como ha dejado ver su último movimiento este miércoles.

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Según el diario Marca, el futbolista inglés, de 16 años, visitó este miércoles las instalaciones de entrenamiento del club en Valdebebas, en un primer contacto con la que pronto será su nueva casa.

Solo falta que el Real Madrid anuncie oficialmente la incorporación de JJ, después de que el jugador rescindiera su contrato con el Manchester United.

En Inglaterra, los jugadores viven con enorme tristeza la marcha del joven delantero, considerado el mejor talento futbolístico surgido en el país en los últimos años.

La presencia de Gabriel, que llevaba varias semanas entrenando en solitario en España a la espera de que se confirmara su fichaje por el Real Madrid, ha despertado una gran expectación en la ciudad deportiva del club, donde son muy conscientes del revuelo mediático que rodea su salida del Manchester United y su llegada a la entidad.

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JJ Gabriel se despide del Manchester United

El joven talento inglés JJ Gabriel decidió su futuro en el Manchester United al anunciar oficialmente su salida del club el pasado martes. Pone así fin a una etapa en el Manchester United que comenzó cuando ingresó en la academia del equipo con diez años, mientras se acerca su traspaso al Real Madrid en el próximo mercado de invierno.

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El mediapunta, de 16 años, confirmó su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que dio las gracias al Manchester United, a los entrenadores, a sus compañeros y a todos los que le ayudaron durante los años que pasó en el club, sin revelar de forma directa cuál será su próximo destino.

«Llegué al Manchester United en 2020, siendo un niño de diez años con grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy, me has dado momentos que siempre atesoraré», escribió Gabriel en su mensaje.

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«Al comenzar un nuevo capítulo en mi carrera, el Manchester United siempre será parte de mi historia. Gracias por todo», añadió, en un mensaje que confirmó el final de su relación con el club inglés tras meses de especulaciones sobre su futuro y su deseo de marcharse.

Las informaciones apuntan a que el Real Madrid se ha convertido en el destino más probable del joven futbolista, después de adelantarse a varios grandes clubes europeos que mostraron interés en ficharle, con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich a la cabeza, ya que la entidad española ha alcanzado un acuerdo con el jugador y sus representantes para su traspaso.

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Está previsto que Gabriel se incorpore al Real Madrid el próximo mes de enero y que inicie su etapa en el Castilla, que compite en la tercera categoría del fútbol español, dentro del plan del club para desarrollar su talento y prepararlo de forma progresiva para el primer equipo, con un camino claro por delante para dar el salto a la primera plantilla blanca.

Gabriel había pedido salir del Manchester United el pasado mes de septiembre y no ha participado en los entrenamientos del club desde entonces, al considerar que sus opciones de tener más protagonismo en el primer equipo no eran suficientes, pese a haber subido a entrenar con el grupo principal y haber jugado un amistoso ante el Milan durante la pretemporada.

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El jugador es uno de los talentos emergentes más destacados de la academia del Manchester United, después de recibir la temporada pasada el premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del club, además del galardón al mejor jugador de la liga inglesa sub-18 pese a su corta edad, lo que le ha situado en el punto de mira de los grandes clubes europeos.