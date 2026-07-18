El Manchester United sorprende a Rashford con una decisión inesperada

El Manchester United ha convocado a Marcus Rashford para la pretemporada, lo que podría permitirle seguir en el equipo y evitar su salida en verano.

La temporada pasada jugó cedido en el Barcelona, donde disputó 49 partidos, marcó 14 goles y dio 14 asistencias.

Según «Sport», el Barça valoró activar su cláusula de compra de 30 millones, pero reculó tras fichar a Anthony Gordon.

El jugador sabe que su etapa en el Barça ha terminado y, tras el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia, empezará a decidir su futuro.

Según Fabrizio Romano, el United lo ha convocado para la pretemporada bajo la supervisión de Michael Carrick, quien quiere valorarlo.

Rashford dejó Old Trafford por sus diferencias con el exentrenador Rubén Amorim, aunque su salida no fue definitiva, ya que su contrato vence en 2028.

Su futuro se definirá tras la pretemporada, con la participación del propio Rashford en la decisión final.

El United, por su parte, no aceptará una nueva cesión y solo contemplará un traspaso definitivo.