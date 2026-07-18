Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El Manchester United sorprende a Rashford con una decisión inesperada

Fichajes
M. Rashford
Premier League
Barcelona
Manchester United
Inglaterra

El Manchester United ha convocado a Marcus Rashford para la pretemporada, lo que podría permitirle seguir en el equipo y evitar su salida en verano.

La temporada pasada jugó cedido en el Barcelona, donde disputó 49 partidos, marcó 14 goles y dio 14 asistencias.

Según «Sport», el Barça valoró activar su cláusula de compra de 30 millones, pero reculó tras fichar a Anthony Gordon.

El jugador sabe que su etapa en el Barça ha terminado y, tras el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia, empezará a decidir su futuro.

Según Fabrizio Romano, el United lo ha convocado para la pretemporada bajo la supervisión de Michael Carrick, quien quiere valorarlo.

Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos
Rosenborg crest
Rosenborg
RBK
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Rashford dejó Old Trafford por sus diferencias con el exentrenador Rubén Amorim, aunque su salida no fue definitiva, ya que su contrato vence en 2028.

Su futuro se definirá tras la pretemporada, con la participación del propio Rashford en la decisión final.

El United, por su parte, no aceptará una nueva cesión y solo contemplará un traspaso definitivo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google