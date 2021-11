El Manchester United cesa a Ole Gunnar Solskjaer

El Manchester United ha confirmado este domingo la salida de Ole Gunnar Solskjaer tras la derrota del sábado en la Premier League ante Watford por 4-1, la quinta en siete partidos de liga.

El futuro del exdelantero noruego se decidió durante una larga reunión de la junta directiva después del partido y lograr así un acuerdo mutuo sobre su salida, con Michael Carrick puesto a cargo temporal mientras el club busca "nombrar un entrenador interino hasta el final de la temporada".

Un comunicado del club publicado el domingo informó que "Ole siempre será una leyenda en el Manchester United y lamentamos haber llegado a esta difícil decisión. Si bien las últimas semanas han sido decepcionantes, no deberían ocultar todo el trabajo que ha realizado durante los últimos tres años para reconstruir las bases para el éxito a largo plazo".

"Ole se va con nuestro más sincero agradecimiento por sus incansables esfuerzos como entrenador y nuestros mejores deseos para el futuro. Su lugar en la historia del club siempre estará asegurado, no solo por su historia como jugador, sino como gran hombre y entrenador, quien nos dio grandes momentos. Siempre será bienvenido en Old Trafford como parte de la familia del Manchester United", rezaba el texto.

Solskjaer sobrevivió a la goleada 5-0 del Liverpool en Old Trafford el mes pasado y a la derrota en el derbi por 2-0 ante el Manchester City, gracias a la victoria por 3-0 ante Tottenham y un empate con Atalanta por Champions League que lo deja en posición de clasificar a octavos de final.

Sin embargo, la mala actuación contra el Watford fue demasiado para pasarla por alto para el copresidente del United, Joel Glazer, el hombre que tiene la última palabra sobre la contratación y el despido de los entrenadores.

El resultado dejó al United en el octavo lugar de la Premier con solo 17 puntos en 12 partidos, ya que no lograron vencer a un equipo ascendido por cuarto juego consecutivo, algo que sucedió por última vez cuando Solskjaer era jugador del United en septiembre de 1997.

Solskjaer se hizo cargo inicialmente de José Mourinho de forma interina en diciembre de 2018 y supervisó una notable mejora en el rendimiento mientras disipaba la atmósfera tóxica que se desarrolló durante las últimas semanas del portugués en el club.

Llevó al United al sexto lugar en su primera mitad de temporada al mando, antes de terminar tercero en 2019-20 y segundo en 2020-21, mientras que su equipo disfrutó de una racha récord de la liga inglesa de 29 partidos fuera de casa sin derrota. Sin embargo, no logró ganar un trofeo, llegando solo a una final, cayendo por penales ante Villarreal en la última temporada de la Europa League.

Zidane, candidato a suceder a Solskjaer

El candidato que más interesa en Old Trafford es Zinedine Zidane, según coinciden varios medios de comunicación en Inglaterra. Sin embargo, el ex entrenador del Real Madrid parece convencido de seguir en su año sabático. Otra opción, de acuerdo con una información de The Athletic, es la de Julen Lopetegui, aunque habría que negociar con el Sevilla. También se ha puesto sobre la mesa el nombre de Brendan Rodgers, actual preparador del Leicester. Incluso ha sonado el nombre de Laurent Blanc, exjugador francés del United.