El Manchester City vive una noche sin problemas en el debut de Gerónimo Rulli

El Manchester City se clasificó el jueves por la noche para la siguiente ronda de la Carabao Cup. El equipo se impuso en casa por 5-0 al Norwich City, club del Championship.

En el Manchester City, muchas grandes figuras se quedaron el jueves por la noche en el banquillo. El entrenador Enzo Maresca apostó de inicio por el apenas joven de diecisiete años Floyd Samba como referencia en ataque. Estuvo acompañado por Allan y Rayan Aït-Nouri.

En el centro del campo comenzaron Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic y Rayan Cherki. La defensa estuvo formada, de derecha a izquierda, por Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Nico O’Reilly. Bajo palos debutó el ex del Ajax Gerónimo Rulli.

En el arranque del encuentro, ambos equipos se lanzaron algunos avisos, pero no llegaron a generar verdadero peligro. No fue hasta pasada la media hora cuando se abrió el marcador en Manchester.

El primer gol lo marcó Samba. El alemán cabeceó con acierto un centro de Allan para hacer el 1-0. Tres minutos después, Cherki ya dobló la ventaja con un remate colocado a la escuadra baja, después de que Bouaddi lo dejara solo ante el portero.

Poco después del descanso, el Manchester City dejó el partido visto para sentencia. Allan, que antes ya había dado una asistencia, también adornó su debut con el club con un gol. Tras una buena acción individual, clavó el balón en la escuadra lejana.

Unos minutos más tarde, los Citizens ampliaron todavía más la ventaja. Samba recibió el balón dentro del área del Norwich y definió con una gran rosca. Después, los visitantes sí recortaron distancias, pero el gol de Mohamed Touré fue anulado por fuera de juego.

En la recta final, el suplente Ryan McAidoo hizo el 5-0. El delantero de dieciocho años empaló el balón sin controlarlo y lo mandó a la escuadra.