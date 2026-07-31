El Manchester City afronta una oleada de salidas masivas sin precedentes

Enzo Maresca, el nuevo director técnico del Manchester City, afronta un enorme desafío en su primera temporada como sucesor de Pep Guardiola, ya que el fantasma de una salida masiva amenaza la estabilidad del equipo, con la posibilidad de perder a un gran número de jugadores titulares y jóvenes durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario británico "Manchester Evening News" reveló que el club inglés se prepara para despedir a una larga lista de futbolistas, que incluye a estrellas titulares y prometedores jóvenes, en el marco de una reestructuración integral liderada por Maresca en colaboración con el nuevo director deportivo Hugo Viana.

Rodri y Trafford, al frente de la lista de salidas

La crisis de Rodri, la estrella española del centro del campo, encabeza la lista de asuntos espinosos que afronta la directiva, ya que su contrato termina dentro de tan solo un año y desea con fuerza incorporarse al Real Madrid español.

La emisora española "Cadena SER" informó de que el Real Madrid presentó una oferta verbal por valor de 50 millones de euros para fichar al jugador, mientras que el Manchester City exige 75 millones de euros, después de que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, cambiara su postura sobre la operación tras una larga oposición.

En caso de que Rodri se marche, el City busca con fuerza fichar a Ayyoub Bouaddi, la estrella del Lille francés de 18 años, como posible sustituto para cubrir el vacío en el centro del campo.

El club también se prepara para perder a su portero James Trafford, que quedó relegado al banquillo tras la llegada de Gianluigi Donnarumma, ya que el jugador inglés aceptó incorporarse al Leeds United después del interés del Newcastle y el Aston Villa, lo que convierte en máxima prioridad para el club encontrar un sustituto para Donnarumma, con el nombre de Gerónimo Rulli, portero del Marsella francés, sobre la mesa.

El Real Madrid tiene en el punto de mira a tres estrellas

El interés del Real Madrid no se limita solo a Rodri, sino que se extiende al defensa portugués Rúben Dias, además de Bernardo Silva, que ya firmó por el club blanco, en un golpe doloroso para las aspiraciones de Maresca.

Savinho y Grealish buscan una salida

Por otra parte, el extremo brasileño Savinho pidió la salida de forma oficial, después de haber estado cerca de incorporarse al Tottenham el verano pasado, ya que los medios de comunicación ingleses apuntan a la existencia de negociaciones serias entre ambos clubes para un traspaso por valor de 70 millones de euros.

Asimismo, Jack Grealish, que aún se recupera de su lesión, busca una salida tras darse cuenta de las escasas opciones que tiene de convencer a Maresca, pese al deseo del Everton de recuperar de forma definitiva a su antigua estrella.

Ola de cesiones y salida masiva

El club ya completó las cesiones de Mathis Detourbet al Mónaco, Sfir Neban al Lommel y Kristian McFarlane al Leicester, mientras que Kalvin Phillips se incorporará al Sheffield United en calidad de cedido.

El club también verá marcharse a varios prometedores jóvenes, entre ellos Max Alleyne, Matty Henderson-Hall, Divine Mumba, Jaden Heskey y Stephen Mfuni, además de la necesidad de resolver la situación de los veteranos Claudio Echeverri y Jouma Bah.

No se renovarán los contratos de otros jugadores como Mateo Kovacic, mientras que Maresca tendrá que tomar decisiones determinantes sobre Omar Marmoush, a quien el Tottenham busca fichar, y Tijjani Reijnders, que despierta el interés del Galatasaray turco.

Un rayo de esperanza en medio de la tormenta

Pese a esta violenta ola de salidas, el Manchester City todavía puede apoyarse en un núcleo sólido de estrellas que renovaron sus contratos recientemente, encabezado por Phil Foden, Jérémy Doku, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, además del fichaje de Elliot Anderson por una cifra enorme.

Las próximas semanas seguirán siendo decisivas para definir los rasgos del nuevo Manchester City bajo el mando de Maresca, quien inicia un nuevo capítulo en la historia del club tras la salida de Guardiola, en medio de desafíos sin precedentes que podrían reconfigurar por completo la identidad del equipo.