La tristeza se apoderó de la familia de Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, tras el fallecimiento de su abuela Lina Rovira Montsant, madre de su padre, a los 102 años de edad, en medio de un ambiente de pesar que envolvió a los miembros de la familia después de su partida.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que la familia de la fallecida recibe las condolencias hoy martes 25 de agosto, mientras que la misa fúnebre se celebrará mañana miércoles 26 de agosto, a las doce del mediodía, en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Just.

La partida de Lina Rovira Montsant llega después de que viviera más de un siglo, pues alcanzó los 102 años, dejando un ambiente de tristeza en el seno de la familia Piqué, que perdió a uno de sus miembros de mayor edad.