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El Liverpool inglés intensifica sus movimientos para reforzar el lateral izquierdo durante el próximo mercado de invierno.

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Según el diario Sport, Alejandro Balde, lateral del Barcelona, es uno de los candidatos que más gustan a los dirigentes del club de Anfield.

Los responsables deportivos del club inglés no están del todo satisfechos con el rendimiento de sus laterales izquierdos y consideran que el futbolista catalán representa una oportunidad interesante en el mercado.

El interés del Liverpool ya no es un simple deseo, sino que se ha traducido en movimientos concretos. Jorge Mendes, agente de Balde, se ha reunido con los dirigentes del club inglés para estudiar las condiciones de una posible operación.

La fórmula que se está estudiando es un acuerdo similar al de Araujo: una cesión hasta final de temporada con opción de compra que permitiría al Liverpool hacerse con el jugador en propiedad el próximo verano.

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El club inglés debe tomar ahora una decisión definitiva antes de presentar una oferta formal al Barcelona. Si da luz verde a la operación, la propuesta podría llegar en las próximas semanas, incluso antes de la apertura oficial del mercado de invierno, el próximo 1 de enero.

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Balde, abierto a salir

Pese a haber sumado algunos minutos en los últimos partidos de la Liga de Campeones, Balde sabe que su situación en el Barcelona ha cambiado y está abierto a vivir una nueva experiencia lejos del club.

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La posibilidad de recalar en uno de los grandes de la Premier League resulta atractiva para un jugador que aún tiene un amplio margen de progresión, teniendo en cuenta su edad y sus cualidades.

Jorge Mendes estudia distintos escenarios para el futuro de su representado, y la opción del Liverpool despierta un interés cada vez mayor.

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La velocidad, la capacidad para avanzar con el balón y la aportación ofensiva de Balde figuran entre las características que mejor encajan con el perfil de lateral que busca el club de Anfield.

La condición del Barcelona

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Por su parte, el Barcelona no cierra la puerta a negociar la salida de uno de los canteranos de su academia, pero condiciona cualquier movimiento a la posibilidad de reforzar su línea defensiva.

La prioridad de la dirección deportiva del club catalán es fichar a un central, preferiblemente zurdo, para ampliar las opciones a disposición del entrenador Hansi Flick.

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El Barcelona no quiere debilitar su plantilla a mitad de temporada y solo dará luz verde a la salida de Balde si encuentra una solución adecuada en el mercado. Además, el encaje económico de la operación y las condiciones de la opción de compra que pueda plantear el Liverpool serán factores decisivos a la hora de tomar una decisión.

En cualquier caso, el interés inglés por el jugador va en aumento. Con Jorge Mendes implicado directamente en las negociaciones y con Balde receptivo a la idea de salir, las próximas semanas podrían ser decisivas para el futuro del lateral catalán.