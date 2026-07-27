Liverpool está en conversaciones con el entorno de Bradley Barcola y con el Paris Saint-Germain, según asegura el periodista Florian Plettenberg de Sky Deutschland en X. Fabrizio Romano informó recientemente de que el atacante del PSG no quiere renovar su contrato con el PSG, por lo que Liverpool ve ahí su oportunidad.

Barcola es, según Plettenberg, el principal candidato del Liverpool en el mercado de fichajes de verano. El club del técnico Andoni Iraola quiere incorporar al extremo antes del Deadline Day, que en Inglaterra es el 1 de septiembre.

Plettenberg subraya que una operación por Barcola es complicada para el Liverpool. En gran medida, el traspaso dependerá del aspecto financiero. El jugador del PSG está valorado en 90 millones de euros, según Transfermarkt.

Sin embargo, especialmente la pasada temporada, el extremo izquierdo de 23 años no fue un titular indiscutible para el entrenador Luis Enrique. En los partidos más importantes del PSG, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia fueron los preferidos en las bandas.

Por ello, Barcola ya había sido vinculado insistentemente con un traspaso, y el hecho de que su contrato se extienda hasta mediados de 2028 tampoco ayudó a frenar los rumores sobre su salida de París. Ahora que Barcola ha decidido no renovar su contrato, el periodista Ben Jacobs considera lógico que el PSG intente venderlo.

Según varios medios ingleses, el PSG pide al cambio algo más de 160 millones de euros por Barcola. El atacante vería con buenos ojos un gran traspaso al Liverpool.

Barcola es un extremo zurdo y, en caso de fichaje, sería competencia de Cody Gakpo. El internacional neerlandés sigue siendo por ahora jugador del Liverpool, aunque circulan rumores de que se marchará este verano.