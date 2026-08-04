El Bayer Leverkusen trabaja para devolver a Alemania a Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, durante el actual mercado de fichajes.

Diaby ya había sido vinculado con fuerza a un traspaso al Inter de Milán también este verano.

Según información de la cadena Sky Sport Alemania, las partes implicadas no han alcanzado un acuerdo hasta el momento, aunque las negociaciones avanzan de forma prometedora, lo que abre la puerta a cerrar la operación por una cantidad inferior a los 30 millones de euros.

Carles Martínez Novell, exentrenador del Toulouse que asumió las riendas del Bayer Leverkusen este verano, quiere integrar al extremo francés en su sistema, que se basa en el 4-3-3.

En caso de completarse la operación, Diaby regresaría a un club que conoce bien, tras haber disputado 172 partidos con su camiseta entre 2019 y 2023, en los que marcó 49 goles y repartió 47 asistencias.

El jugador nacido en París había dejado el Aston Villa rumbo a Arabia Saudí hace dos años, y podría regresar así a Europa tras una exitosa etapa en Oriente Medio, en la que disputó 71 partidos, marcó 11 goles y dio 31 asistencias, además de proclamarse campeón de dos títulos con el Al-Ittihad.