El lapidario informe que condena a Gustavo Quinteros

El árbitro del cruce entre Antofagasta y Colo Colo, Cristián Garay, describió el polémico gesto del DT albo como "ofensivo, insultante y humillante".

El árbitro Cristián Garay, quien fue el responsable de pitar el duelo entre Deportes Antofagasta y Colo Colo, en el Calvo y Bascuñán, consignó en su informe el gesto obsceno por el que expulsó al técnico del Cacique, Gustavo Quinteros al 66', describiéndolo como una actitud "ofensiva, insultante y humillante".

De acuerdo a lo escrito en las incidencias, el réferi informa que el ex campeón con es "expulsado de la banca técnica (...) por realizar un gesto obsceno dirigido al equipo adversario. Una vez que me encontraba en la RRA, el Sr. Quinteros, se toma dos veces los genitales de manera ofensiva, insultante y humillante, generando un conflicto entre ambos equipos, sumado a que posteriormente le grita a viva voz a un jugador adversario 'cerrá el culo'".

Y agrega: "Este gesto fue informado por mi árbitro asistente, Sr. Fabián Aedo; mientras que la ofensa verbal fue advertida por mi cuarto árbitro, Sr. Miguel Araos". Asimismo, el informe publicado en la ANFP también explica la expulsión de Hugo Roldán, PF de la tienda de Macul, por "desaprobar de forma airada al 4to árbitro una vez terminado el primer tiempo (sale de su área técnica de manera prepotente, exaltada y desafiante, a raíz del tiempo de adición que otorgué)". También se informa de la expulsión de un pasapelotas, quien se bajó la mascarilla para gritarle a Brayan Cortés, arquero de los blancos, “hijo de puta”.

Más equipos

Cabe recordar que Quinteros se arrepintió de sus acciones y pidió disculpas a través de un video. “Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo. Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiendo profundamente", declaró.

El artículo sigue a continuación

Y agregó: “También quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada. Más allá de las provocaciones, igualmente les pido disculpas. A toda la gente del fútbol, porque ese acto y ese gesto no refleja lo que soy como persona y mucho menos como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol, donde es la primera vez que sucede algo así. Le pido disculpas a toda la gente que se pudo sentir ofendida”.

“No tengo más palabras para decir, simplemente que estoy arrepentido; que hice algo indebido. Tengo un compromiso de ahora en más, un compromiso como profesional, de no repetirlo nunca más. Así que quiero saludarlos a todos, mandarles un fuerte abrazo y muchas gracias”, concluyó.