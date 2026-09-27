El cuerpo técnico de la selección de Egipto decidió excluir a Mohamed Abdelmonem, defensa del Niza francés, de la lista de convocados que viajó este domingo al mediodía a Sudán del Sur, de cara al enfrentamiento entre ambas selecciones el martes, en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, señaló a través de la cuenta oficial de la Federación Egipcia de Fútbol en la red social "X" que Abdelmonem no se unirá a la expedición de la selección, debido a que fue operado anteriormente del ligamento cruzado y a las advertencias médicas que le desaconsejan jugar sobre césped artificial, según el informe recibido del club Niza.

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La Federación Egipcia había anunciado anteriormente la salida de Mohamed Salah, capitán de la selección, de la concentración y su ausencia en el viaje a Sudán del Sur, indicando que el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan decidió darle descanso debido a que el partido se disputa sobre una superficie de césped artificial, y añadiendo que el acuerdo de que no participara en el encuentro se alcanzó entre ambas partes antes del partido contra Angola.

Sin embargo, algunos informes de prensa hablaron de la existencia de tensión entre Salah y su director técnico, debido a la sustitución de la estrella del Trabzonspor turco en el minuto 61 del enfrentamiento ante Angola, que terminó con empate sin goles en el estadio de El Cairo.

La selección de Sudán del Sur había caído derrotada como visitante (2-1) ante Malaui, en la primera jornada de la fase de clasificación.







