El juez archiva la denuncia de Baena contra Fede Valverde

El jugador del Villarreal denunció una supuesta agresión del uruguayo en el aparcamiento del Bernabéu tras el Real Madrid vs. Villarreal.

La denuncia de Álex Baena contra Fede Valverde por la presunta agresión que sufrió en el aparcamiento del Santiago Bernabéu de manos del jugador uruguayo tras el Real Madrid vs. Villarreal de Liga, ha sido archivada.

Según informa 'El Español', el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia interpuesta por el futbolista del Villarreal contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el párking del Santiago Bernabéu tras el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Villarreal.

Al parecer, el jugador groguet incurrió en graves incongruencias en su declaración. Baena situó a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde y las cámaras del Estadio Santiago Bernabéu demuestran que no fue así. Los vídeos que aportó el Real Madrid no cuadran con el relato del ex del Girona.

Cabe recordar que recientemente había salido la propuesta de sanción al centrocampista uruguayo. El juez instructor del caso propuso una sanción de cinco partidos al centrocampista uruguayo del Real Madrid.

Según 'El Español', la sanción se podría mantener. A pesar de que se haya sobreseído este caso por delitos leves, el juez instructor de la justicia deportiva ha propuesto al Comité de Competición cinco partidos de sanción para Fede Valverde.

En el Real Madrid confían en que se rebaja esa petición de cinco partidos, pero asumen que el uruguayo se perderá los primeros partidos de la próxima temporada 2023.2024.

Supuestamente, Fede Valverde agredió a Álex Baena minutos más tarde de acabar el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. El altercado se ha producido en la zona donde estaba el autobús del equipo castellonense.

El futbolista uruguayo del Real Madrid estaba esperando al jugador del Villarreal y tras echarle en cara un comentario sobre su hijo, le ha propinado un puñetazo en la cara.