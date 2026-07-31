El club saudí del Al-Ittihad continúa desprendiéndose de sus jugadores, ante el deseo de la directiva de reestructurar la plantilla, reducir los salarios y otros asuntos antes del inicio de la nueva temporada.

Ya habían abandonado las filas del Al-Ittihad los franceses Karim Benzema y N'Golo Kanté, así como Hamed Al-Shanqiti, además del brasileño Fabinho.

Y le llegó el turno al albanés Mario Mitaj, lateral del Al-Ittihad saudí, quien resolvió su futuro durante el actual periodo de fichajes veraniego, tras alcanzar un acuerdo que estipula su traspaso al Génova italiano, para regresar de nuevo a los terrenos de juego europeos.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Génova logró cerrar la operación imponiéndose a varios clubes portugueses que habían mostrado interés en hacerse con los servicios del jugador durante las últimas semanas.

En el mismo contexto, la cadena Sky Sport Italia reveló que el traspaso de Mitaj se realizará en calidad de cesión por una temporada, con una cláusula que otorga al Génova el derecho a adquirir su contrato de forma definitiva una vez finalizado el periodo de cesión.

El traspaso de Mitaj representa el fin de su andadura con el Al-Ittihad, tras una etapa que pasó con «el Decano», antes de decidir emprender una nueva experiencia en la liga italiana, en busca de una mayor oportunidad de participación y de recuperar su nivel.

Se espera que el jugador se incorpore a los entrenamientos del Génova durante los próximos días, como paso previo al inicio de su andadura oficial con el equipo, en un momento en el que el Al-Ittihad continúa reorganizando su plantilla de cara a la nueva temporada.