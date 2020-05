El Inter tasa a Arturo Vidal en 15 millones de euros, según Sport

El cuadro lombardo estaría dispuesto a pagar esa millonaria cifra, cinco menos de lo que pide Barcelona para dejarlo partir.

En las últimas semanas Inter y han tenido diferencias en el caso de Arturo Vidal. Los italianos quieren pagar menos, los españoles que les paguen más.

Lo cierto es que el cuadro de Milán ha dicho que irá hasta los 15 millones de euros para poder tener al chileno en sus filas, cinco menos de lo que quiere el cuadro blaugrana para dejarlo partir. Esto, debido a que el conjunto catalán quiere recuperar el 100% de la inversión que hizo el 2018 por el bicampeón de América.

Antonio Conte quiere al hombre de La Roja, con el que tiene buena relación, y el cuadro interista estaría dispuesto a que el ex Bayern Munich y entre en el negocio por Lautaro Martínez, el delantero que llama la atención en 'Can Barça'. Los españoles entienden que si el conjunto lombardo no quiere bajarle el precio al ex Racing (111 millones), ellos tampoco lo harán con el nacido en San Joaquín.

Así lo aseguró el diario Sport. “El Inter ha tasado al chileno en 15 millones de euros y no está dispuesto a pagar más mientras que el club blaugrana considera que su salida no se puede negociar por menos de 20 millones. Hay diferencias, aunque todo puede llegar a buen puerto ya que el Inter sí abre ya la posibilidad de que el chileno entre en la operación de traspaso de Lautaro”.

Habrá que esperar qué sucede en las próximas semanas, pues ambos clubes han dejado las puertas abiertas a una negociación y puede que las partes lleguen a un acuerdo y el seleccionado argentino se vista con la camiseta blaugrana y el formado en con la interista.

“Las negociaciones están abiertas y el club blaugrana va a dar vía libre a Arturo Vidal para negociar. Tiene una ficha muy alta, pero el club italiano, por fiscalidad, puede asumirla. El chileno se siente querido por Conte y por el Inter y sabe que tendría un papel protagonista en su nuevo equipo y un contrato que le permitiría llegar al final de su carrera compitiendo al máximo nivel. Hay más que equipos que se han interesado tambián por Arturo”, completa la publicación del citado medio.