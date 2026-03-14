El Inter, pancarta en honor a Bastoni: «Nuestro orgullo»

Un cántico y una pancarta. Alessandro Bastoni está en el banquillo en el partido contra el Atalanta: el jugador del Inter sufrió un golpe tras una falta sobre Rabiot en el derbi y se vio obligado a abandonar el terreno de juego. A pesar de haber sido convocado, no calentó con sus compañeros antes del partido contra el equipo de Palladino.
LA PANCARTA - En la Curva Nord se desplegó una pancarta dedicada al jugador y los aficionados entonaron un cántico en su honor, al que él respondió desde el banquillo con un gesto de agradecimiento. El defensa atraviesa un momento delicado: tras lo ocurrido con Kaluku, ha sido abucheado en los campos visitantes. En los últimos días se ha vuelto a hablar de él también por su candidatura al Premio Rosa Camuna, que ha suscitado bastante polémica. También se ha visto una pancarta: «Bastoni, nuestro orgullo».