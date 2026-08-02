El Inter de Milán cambia su plan para fichar a Diaby con una nueva oferta

El nombre del francés Moussa Diaby volvió a situarse en el centro del mercado de fichajes veraniego, después de que el Inter de Milán italiano intensificara sus intentos de hacerse con el extremo del Al-Ittihad antes del inicio de la nueva temporada.

El Inter de Milán había presentado anteriormente una oferta para comprar a Diaby de forma definitiva por 40 millones de euros, pero la directiva del Al-Ittihad no ha definido su postura hasta ahora, lo que ha llevado a la dirección del club italiano a cambiar su método de negociación con la esperanza de convencer al "Decano" de aceptar la salida del jugador.

Según el periodista saudí Mohammed Al-Bukairy, el Inter de Milán presentó una nueva oferta consistente en la cesión de Diaby por una temporada a cambio de 28 millones de euros, después de que el Al-Ittihad dudara en aceptar la venta definitiva durante los últimos días.

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Al-Bukairy señaló que el club italiano considera que la fórmula de la cesión podría ser más aceptable para la directiva del Al-Ittihad, sobre todo porque garantiza al club saudí un importante retorno económico, con la posibilidad de reevaluar el futuro del jugador al término de la temporada.

Por su parte, Diaby prefiere la opción del traspaso definitivo en caso de que se decida su salida del Al-Ittihad, ya que considera que la estabilidad con un nuevo club sería mejor que vivir una experiencia de cesión que podría devolverlo de nuevo al punto de partida tras una sola temporada.

La decisión final sigue en manos de la directiva del Al-Ittihad, que continúa estudiando todas las opciones disponibles antes de resolver el futuro del jugador, en medio del empeño del Inter de Milán por concretar la operación bajo cualquier fórmula posible antes del cierre del mercado de fichajes.