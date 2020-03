El hondureño Jonathan Rubio cuenta su actualidad en Portugal

El centrocampista oriundo de San Pedro Sula, que milita en Tondela, relató su vivencia en plena cuarentena por el coronavirus.

En plena pandemia de coronavirus, a Jonathan Rubio le toca el impasse fuera de su Honduras natal aunque en un territorio al cual está acostumbrado. Es que ha vivido entre los países de la península ibérica desde el 2015 y, desde el año pasado, fue cedido al Tondela portugués.

En esta etapa, el futbolista del seleccionado catracho reveló en entrevista con elheraldo.hn cómo es su actualidad con la cuarentena impuesta. "Es una situación difícil para toda la gente y creo que de aquí vamos a salir perdiendo todos. Ya la Biblia anticipa qué cosas van a acontecer en los últimos tiempos, así que, al final, todos tenemos que hacer una autocrítica respecto a cómo está nuestra vida con el Señor; hay que mantenernos en casa con la familia e intentar ahorrar, creo que en una semana todo va a volver a la normalidad", confió el nacido en San Pedro Sula.

A la hora de relatar cómo es su día a día, el mediocampuista de 23 años amplió: "Ahora mismo nos levantamos un poquito más tarde (risas). En la mañana estoy con la familia, leo la Biblia, oramos, después por la tarde entreno. Sólo salimos para comprar lo necesario. El Gobierno decretó estado de emergencia pero si se le terminó el pan, por ejemplo, usted puede salir al supermercado. Los restaurantes están cerrados, sin embargo están abiertas las gasolineras, farmacias, carnicerías... gracias a Dios no estamos como en , donde prácticamente es imposible salir".

Mientras que al momento de referirse a los posibles escenarios en la liga portuguesa, Rubio comentó lo que sabe. "Se dicen dos cosas: una es que al no más poder, se retomen las 10 jornadas que faltan y terminar, aunque sea, a finales de junio o principios de julio. La otra posibilidad es que si las cosas no mejoran de aquí a junio, se va a dar por terminado el campeonato porque ya no habrá tiempo. Tenemos más de 10 días parados y vamos a tener una minipretemporada para regresar a competir", completó.