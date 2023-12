El historial de partidos de LaLiga entre Atlético de Madrid y FC Barcelona

Disputaron su primer enfrentamiento en 1929; desde entonces, se han medido en 172 ocasiones; los culés dominan el 'cabeza a cabeza'.

El FC Barcelona y Atlético de Madrid suelen regalar emociones en LaLiga. El duelo entre blaugranas y colchoneros es uno de los más importantes que tiene el torneo nacional a lo largo del año, y por eso merece la pena conocer cómo está el 'cabeza a cabeza' de este enfrentamiento.

El primer encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se disputó el 10 de marzo de 1929, con un resultado de 4-1 a favor de los rojiblancos en el antiguo Metropolitano, en el de Ciudad Universitaria.

Desde entonces, se han vivido nada menos que 172 encuentros ligueros. Y todo aquello se traduce en 78 victorias culés por 52 colchoneras, acabando 42 partidos en empate.

En cuanto a goles, 328 fueron para los blaugranas y 249 para los capitalinos, manifestando que es uno de los duelos del fútbol español con más emociones.

Partidos Victorias Atlético Empates Victorias del Barcelona Goles Atlético Goles Barça Total en Liga 172 52 42 78 249 328 Atlético como local 85 39 21 25 144 122 Barça como local 87 13 21 53 105 206

Si hablamos de rachas, el Atlético de Madrid no le gana al Barcelona en Barcelona desde 2006, cuando se impuso el 5 de febrero 1-3 con dos goles de Fernando Torres y uno de Maxi Rodríguez. Diego Simeone, en ese sentido, no sabe lo que es ganar al Barça jugando en la Ciudad Condal. El duelo de diciembre de 2023, cabe recordar, es Montjuic y no en el Camp Nou.