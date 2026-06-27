El «heroico» internacional español podría abandonar el Mundial

Los medios españoles temen que Yéremy Pino no vuelva a jugar en este Mundial. El extremo de 23 años del Crystal Palace sufrió una dolorosa lesión en la clavícula durante el partido contra Uruguay (victoria por 0-1).

Ingresó como suplente el sábado y terminó el último partido de la fase de grupos lesionado.

Chocó con Rodrigo Bentancur y se lastimó el brazo.

Tras el encuentro se le vio fuera del estadio con un cabestrillo.

Varios medios de comunicación de prestigio prevén que se pierda el resto del Mundial. El seleccionador Luis de la Fuente aún no lo confirmó en la rueda de prensa.

«Mañana se le harán pruebas. Se ha esforzado mucho para aguantar hasta el final del partido, ha sido heroico. Le estoy agradecido a él y aún más a sus compañeros», afirmó De la Fuente.

Nico Williams sufrió molestias en la ingle, aunque parece leve: «Tiene algunas molestias. Puede ser una sobrecarga, puede ser cansancio. Pero lo que más nos preocupa es Yeremy».