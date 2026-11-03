Mohamed Bachir Belloumi podría estar a las puertas de un paso excepcional en su carrera profesional, después de haber entrado en el radar de uno de los grandes clubes ingleses. El nivel que está ofreciendo el extremo argelino con el Hull City y con la selección de su país ha empezado a atraer las miradas de los grandes de Inglaterra, encabezados por el Arsenal, que sigue su evolución de cara a un posible movimiento para ficharlo durante el próximo mercado de invierno.

Pese a que el jugador está vinculado con el Hull City mediante un contrato que se extiende hasta junio de 2029, su nombre ya aparece con fuerza en el mercado de fichajes, en medio de la subida de su cotización y del creciente interés por sus servicios. Sin embargo, el hijo de la leyenda del fútbol argelino Lakhdar Belloumi afronta con calma estos acontecimientos, prefiriendo centrar su atención en el campo en lugar de distraerse con las especulaciones sobre su futuro.

Las actuaciones que ha ofrecido Mohamed Bachir Belloumi desde su llegada al fútbol inglés no han pasado desapercibidas, ya que el extremo argelino ha logrado imponer gradualmente su nombre entre los talentos que merecen seguimiento, tanto con la camiseta del Hull City como con la selección nacional.

La trayectoria de Belloumi vivió un fuerte impulso tras su regreso a las filas de la selección de Argelia, donde consiguió recuperar su lugar y reforzar su presencia en los planes del cuerpo técnico, hasta convertirse en uno de los elementos importantes con los que cuenta la selección en la próxima etapa.

Este nivel no ha escapado a la atención de los dirigentes del Arsenal, pues informes de la prensa inglesa han revelado que el club londinense sigue la evolución del internacional argelino, estudiando la posibilidad de contratarlo durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

Para conocer la postura del jugador respecto al interés del Arsenal, el portal "Africa Foot" contactó con una fuente cercana a Mohamed Bachir Belloumi, que reveló cómo está afrontando estas noticias.

Según la fuente, el extremo argelino acogería sin duda la oportunidad de fichar por un club de la talla del Arsenal, ya que jugar en un equipo que compite al más alto nivel en Inglaterra y Europa representa una estación importante en su carrera profesional y una oportunidad excepcional para dar el salto a un nivel más avanzado.

Sin embargo, Belloumi no quiere dejarse llevar por la euforia que genera este interés, pues considera el seguimiento del Arsenal como una señal positiva de su evolución y un reconocimiento a lo que ofrece sobre el campo, pero no le llevará a cambiar sus prioridades en este momento.

Pese a los crecientes rumores sobre su futuro, Mohamed Bachir Belloumi prefiere no dispersar su concentración hablando de fichajes, situando el seguir brillando con el Hull City en lo más alto de sus prioridades.

El jugador quiere aprovechar las oportunidades que tiene a su disposición con el equipo inglés y seguir ofreciendo el nivel con el que ha demostrado sus cualidades técnicas y su potencial ofensivo, con la esperanza de mejorar su rendimiento y conseguir más oportunidades en la próxima etapa.

Asimismo, la selección argelina sigue muy presente en los planes de Belloumi, quien concede gran importancia a sus responsabilidades internacionales, especialmente con los próximos compromisos de Argelia, encabezados por los partidos de ida y vuelta ante Togo en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Entre el interés del Arsenal y su deseo de seguir progresando con el Hull City, parece que Belloumi ha optado por afrontar su futuro con cautela, sin adelantarse a los acontecimientos ni permitir que los rumores afecten a su concentración.

A la espera de lo que depare el próximo período, el extremo argelino prefiere que sus actuaciones sobre el terreno de juego sean su mensaje más importante, con la esperanza de que el seguimiento del Arsenal se convierta en un paso oficial que le abra las puertas de una nueva etapa en su carrera.