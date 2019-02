El gran cambio físico que sufrió Esteban Paredes

El delantero albo reveló cómo enfrentará esta nueva temporada, y uno de los esfuerzos que le dio frutos.

Con 38 años Esteban Paredes sigue vigente en el fútbol chileno, y es más, es el hexagoleador del torneo local. Y aunque los años pasan y pesan, el goleador colocolino se prepara cada año de la mejor manera para estar a tope con la camieta alba.

Por eso es que las pretemporadas son fundamentales, como también la asesoría técnica en lo físico y alimentario. Así es como Visogol sentenció que, durante el periodo de recuperación que lo mantiene alejado de la titularidad, "he bajado casi cinco kilos y me he sentido bastante bien", relató a CDF.

El artículo sigue a continuación

El jugador se mantiene en diferenciado esperando superar la lesión que lo tiene sin poder debutar este 2019. Un drástico cambio del goleador Cacique, el que sigue trabajando para retornar.

La misión, como cada año, es campeonar con Colo Colo pero en esta su última temporada como profesional, debe anotar seis goles para superar a Chamaco Valdés como máximo goleador del fútbol chileno.