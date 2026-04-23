«El Genoa decidirá el futuro de Justin Bijlow»

Según medios italianos, el Genoa ejercerá la opción de compra sobre Justin Bijlow. El portero holandés de 28 años seguirá en la Serie A hasta 2029.

Gracias en parte a su buen rendimiento, el Génova ocupa un seguro decimotercer puesto. Desde su llegada, el guardameta de Róterdam ha jugado doce partidos oficiales y ha dejado la portería a cero en tres ocasiones.

Su contrato actual finaliza este verano, pero el club quiere retenerlo y así será.

En breve tendrá confirmación oficial de su continuidad en Génova, donde llegó el pasado invierno tras dejar el Feyenoord, club de su vida.

En De Kuip, el entrenador Robin van Persie prefirió al portero Timon Wellenreuther. Bijlow se marchó buscando minutos de cara al Mundial.

De momento, ha recuperado el puesto de tercer portero de la selección y podría viajar al Mundial de Estados Unidos.

Tras el Mundial, seguirá en el Génova, que disputará su cuarto curso en la Serie A.