La estrella inglesa Raheem Sterling se enfrenta a una posible pena de prisión tras ser acusado de conducción peligrosa y delitos de drogas después de un accidente de tráfico en la autopista.

El delantero, exjugador del Manchester City, el Liverpool y el Chelsea, fue detenido en mayo de este año después de ser grabado conduciendo su Lamborghini, valorado en 270.000 libras esterlinas, antes de chocar contra las barreras alrededor de las nueve de la mañana en la autopista M3 de Hampshire.

Sterling, de 31 años, también fue acusado de no proporcionar una muestra tras su detención, y está previsto que comparezca ante el tribunal el 15 de septiembre, según informó el diario inglés "Telegraph".

Un portavoz de la Policía de Hampshire y la Isla de Wight declaró: "Raheem comparecerá ante el tribunal el mes que viene para responder a los cargos relacionados con un accidente de tráfico en la autopista M3".

Y añadió: "Raheem Sterling, de 31 años, de Berkshire, ha sido acusado de los siguientes delitos: conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso para inhalación ilícita y negativa a proporcionar una muestra".

Estos cargos se derivan de un accidente de un solo vehículo, un Lamborghini, en la autopista M3 en sentido sur, cerca del cruce de Fleet, el 28 de mayo de 2026".

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La conducción peligrosa se castiga con una pena máxima de dos años de prisión en caso de condena. El óxido nitroso, conocido como gas de la risa, se ha convertido en un problema en el fútbol; este gas está clasificado dentro de la categoría de drogas "C", y su posesión se castiga con una pena máxima de dos años de prisión, aunque en la mayoría de los casos se limita a una multa o a servicios comunitarios.

Sterling, que quedó en libertad bajo fianza tras su detención, permanece sin club desde su etapa con el Feyenoord al final de la temporada pasada, después de romper su relación con el Chelsea.

El delantero había logrado el éxito con el Manchester City tras incorporarse procedente del Liverpool en 2015, donde ganó cuatro títulos de la Premier League, cinco de la Copa de la Liga y la FA Cup. Su posterior traspaso al Chelsea en 2022 coincidió con un fuerte descenso en su nivel.

Su cesión al Arsenal hace dos temporadas no se convirtió en un traspaso permanente, pese al apoyo de Mikel Arteta, entonces técnico del Arsenal, que ya había trabajado con él en el Manchester City. Sterling permaneció sin equipo esta temporada hasta febrero, cuando vivió una breve experiencia en la Eredivisie neerlandesa.

Raheem disputó 82 partidos internacionales con la selección de Inglaterra y participó en tres Mundiales, siendo su último encuentro con la selección de su país en el Mundial de 2022. Ganó el premio al Jugador del Año elegido por los periodistas de fútbol y el premio al Mejor Jugador Joven de la Asociación de Futbolistas Profesionales en 2019.