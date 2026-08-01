La situación de Teun Koopmeiners en la Juventus parece haber cambiado por completo en muy poco tiempo. Los últimos acontecimientos dentro de la plantilla generan nuevas dudas en torno al internacional neerlandés, que ha sido 32 veces internacional con la selección de Países Bajos, según informa Calciomercato.

Koopmeiners sigue perdiendo terreno en la jerarquía del entrenador Luciano Spalletti. Todo ello tiene que ver con el regreso de Douglas Luiz, que hasta ahora está completando una pretemporada muy sólida.

Douglas Luiz fue cedido la temporada pasada al Nottingham Forest y al Aston Villa, pero ahora vuelve a pelear por sus opciones en la Juventus. Así, Koopmeiners tiene un nuevo competidor y, antes incluso de que haya empezado la temporada, parece haber perdido ya esa lucha por un puesto.

«Las actuaciones de Luiz ponen completamente patas arriba el futuro de Koopmeiners», señala Calciomercato, que contempla una salida del internacional de la selección de Países Bajos. Koopmeiners quiere tener más minutos.

La Premier League podría ofrecer una salida. Tanto el Aston Villa como el Manchester United tendrían a Koopmeiners en el punto de mira. La Juventus exige una cantidad de traspaso de unos 30 millones de euros.

Sin embargo, una cesión también es una posibilidad. Eso sí, la Juventus querría incluir entonces una opción de compra obligatoria, vinculada al cumplimiento de objetivos fijados de antemano. En estos momentos se están dando «pasos serios» para la salida de Koopmeiners, según se apunta.